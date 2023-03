Se desató una confusión en el área metropolitana de la capital santandereana luego que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb) solicitara establecer un pico y placa ambiental de manera indefinida desde este fin de semana, para carros particulares y motos los días par e impar.

Esto debido a un estudio que se venía socializando por los altos índices de contaminación en el aire del área metropolitana. Tras el anuncio. las alcaldías no aceptaron la medida por la prontitud con la que se emitió, y hasta no socializarlo con la comunidad no establecerían la resolución.

Puede leer: Emergencias por inundaciones en Gachancipá, Guasca y La Calera

“Este fin de semana no hay pico y placa ambiental en Bucaramanga, no hubo socialización previa ni con las instituciones encargadas de la movilidad en la ciudad y el área metropolitana. Las alcaldías se enteraron a través de redes sociales”, aseguró uno de los funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga.