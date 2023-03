Alerta por alta tasa de hacinamiento en estaciones de Policía de Cúcuta

Hay alerta entre las autoridades policiales y carcelarias de la ciudad de Cúcuta por la alta tasa de hacinamiento que se registra en la capital del departamento pues, según el sindicato del Inpec, en el área metropolitana de la ciudad hay cerca de mil reclusos en CAI y estaciones de Policía que no han podido ser trasladados a la cárcel Modelo.

Situación que se da al no existir un convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Cúcuta y las directivas del centro penitenciario para la manutención de internos, que son capturados por las autoridades policiales en la ciudad.

Por esta razón, hay máxima alerta entre las autoridades por la posibilidad que este fenómeno sea utilizado por los reclusos para adelantar fuga masiva de las diversas estaciones de policía y los CAI debido a la escasa respuesta por parte de la Policía.

El coronel de la Policía Metropolitana de Cúcuta Carlos Ramírez aseguró que se están adelantando las acciones necesarias para mitigar esta situación.

“Al no tener la posibilidad de trasladar internos al centro penitenciario, pues vamos a sufrir porque mientras realizamos entre 15 y 17 capturas diarias la situación de hacinamiento no nos permite ubicar a estas personas en área donde no se brinden condiciones básicas”; expresó el uniformado.

Por otra parte, la secretaria de gobierno de Cúcuta Hidela Benítez afirmó que se ha venido trabajando con el director del centro carcelario y cinco sindicatos en pro de las solicitudes y demandas de la cárcel, teniendo en cuenta las peticiones de una de las partes que exige cambiar el valor de los recursos de sobresueldos de un 30 a 40 por ciento.

Además, la funcionara municipal indicó que se logró firmar el certificado de disponibilidad presupuestan por un valor cercano a los 550 millones de pesos, para suplir estas necesidades.

Sin embargo Carlos Ramos, asesor jurídico del sindicato del Inpec en Cúcuta, catalogó como una provocación por parte de la administración municipal la firma del convenio e indicó que de no rectificar esta decisión provocará que este año ningún solo interno a la cárcel de Cúcuta.

“El Convenio que propone el alcalde es por 550 millones por vigencias 2022 y 23, eso es el costo de 17 internos, y hoy hay 800 en las estaciones de policía, sin contar los cerca de mil imputados que ya están en el centro de reclusión y que son obligación de alcaldía”, sostuvo.