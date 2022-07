Ambientalistas celebran decisión sobre corridas de toros en Charalá, Santander

Con el fin de que no se lleven a cabo las corridas con la muerte del toro, la Procuraduría General de la Nación realiza una acción preventiva ambiental por las corridas de toros que se registraron en Charalá, en el marco de las ferias y fiestas del municipio.

Con esta se espera evitar que los actos de maltrato hacia se los animales se realicen. Esta acción fue emitida por el ministerio público, y tuvieron en cuenta las reclamaciones hechas por las organizaciones ambientales de Santander y el Grupo de Litigio Estratégico Carlos Gaviria, de la Universidad Industrial de Santander (UIS).

“Se requirió al municipio de Charalá entregar y hacer público el Acto Administrativo que regula las actividades taurinas que se pretenden llevar a cabo en el municipio, así como requirió también el control y las vigilancia de la Personería en cualquier tipo de evento que involucre la participación de animales en el municipio”, cita el documento que presentaron los ambientalistas.

Es importante señalar que esta acción preventiva no prohíbe la realización del evento, lo que se busca es que no se lastime a ninguno de los animales.

El procurador judicial ambiental y agrario Alberto Rivera Balaguera, señaló que con esta acción se genera un avance positivo sobre los derechos de los animales.

Por otro lado, el alcalde de Charalá, Edilson Arenas, reiteró que la corrida de toros se realizará respetando las normas.

“Estas corridas no tendrán la muerte del toro, ni tampoco la participación del público en el escenario. Escuchamos las peticiones de las personas porque hay ambientalistas que no están de acuerdo; sin embargo, es una tradición que muchos siguen y yo no puedo acabar con ella”, señaló el alcalde de Charalá, Edilson Arenas.

Por otro lado, destacó que la plaza de toros del municipio está en perfectas condiciones y que no hay ningún riesgo de desplome o que suceda algo similar a lo que pasó en el municipio del Tolima.

La plaza de Charalá está construida en concreto y esta fue la primera que se edificó en Santander. Además, la plaza de toros tiene una estructura para soportar 2.000 visitantes pero normalmente no pasan de 500 asistentes.