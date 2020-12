Así quedaron las tarifas de transporte público en Bucaramanga para 2021

Un incremento de $50 pesos tendrá el valor del pasaje del Sistema de Transporte Masivo Metrolínea y el del bus urbano, los cuales a partir del 01 de enero costaran $2.600 pesos.

Al mismo tiempo y según la Junta Directiva del Área Metropolitana de Bucaramanga, la carrera mínima de taxi tendrá un aumento de $100, quedando la carrera mínima en $5.600 y el recargo nocturno será de 600 pesos.

Los nuevos precios se fijaron teniendo en cuenta las peticiones de los gremios del transporte, los cuales pidieron que el incremento no fuera considerable, teniendo en cuenta el golpe que ha tenido la economía por la llegada de la Covid-19.

Lea aquí: Personal de urgencias de Hospital de Girón fue atacado tras muerte de un paciente Covid

Álvaro Pinto Serrano, director del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), indicó que la idea con los bajos incrementos es que los ciudadanos hagan uso del transporte público y evite desplazarse en los vehículos cuyos conductores prestan servicios informales.

"Se hicieron reuniones con las empresas de transporte y se revisaron las tarifas técnicas y se tuvo en cuenta el año atípico por la pandemia, lo cual ha afectado mucho la economía, por esa razón no hubo un incremento mayor. La idea es apoyar el transporte y la comunidad tenga la posibilidad de usar el transporte y no de usar los que no son legales", dijo el director del AMB.

Sobre los recargos que aplican los conductores de taxi que transportan pasajeros desde y hacia el Aeropuerto Internacional Palonegro, se dio a conocer que esta tarifa no tuvo ajustes, es decir se mantienen los precios del 2020, los cuales varían dependiendo del municipio desde donde se tome el servicio.

Le puede interesar también: Con medidas restrictivas en Santander se perderán 155.000 empleos: Fenalco

"Depende de dónde se dirigen, si es de Girón será $28.500, si es de Bucaramanga $34.500, desde Floridablanca también $34.500, si es desde Piedecuesta $41.700 y el mismo valor desde Ruitoque, precios de las carreras de taxi hacia el Aeropuerto Internacional Palonegro", agregó en RCN Radio el arquitecto Álvaro Pinto Serrano, director del Área Metropolitana de Bucaramanga.

Las empresas de transporte público de Bucaramanga y el área metropolitana tendrán que modificar los valores en los pasajes y carreras desde el mes de enero, indicó la autoridad.