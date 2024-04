Así se vivió la multitudinaria marcha contra el Gobierno en Bucaramanga

Con una participación masiva contó la marcha en contra del gobierno del presidente Petro en Bucaramanga, se cree que alrededor de más de 8.000 personas participaron de las movilizaciones.

La marcha en la ciudad bonita inició en el punto de encuentro de la puerta del sol a las 9 de la mañana y se desplazó por la Avenida 27 hasta llegar a las calle 36, descendiendo hasta el parque Santander, donde estaba dispuesta una tarima para actos culturales.

Jaime Arenas Gómez, uno de los asistentes a la marcha comentó: "Salimos a marchar porque estamos en contra de la constituyente, porque Petro la quiere aprobar y eso consiste en perpetrarse en el poder y además por todas las reformas que no nos conviene los colombianos. Sobre la reforma pensional a mí ya no me afecta porque estoy pensionado, pero si estoy pensando en mis hijos y mis nietos y me parece que está muy mal planteado".

Por su parte, el senador JP Hernández, uno de los mayores promotores de la marcha en contra del gobierno del presidente Petro, estuvo presente en las movilizaciones en Bucaramanga.

El senador se refirió sobre su inconformidad frente a las reformas que ha intentado tramitar el gobierno del presidente Gustavo Petro, en especial sobre la reforma pensional: "Definitivamente hay un pueblo verraco que como dice el himno de Santander, ni un paso atrás, estamos haciendo presencia, porque tenemos que unirnos como colombianos para proteger nuestra nación aquí ningún presidente sea de izquierda derecha o de centro puede creer que llega al poder a hacer lo que se le da la gana la gana."

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, precisó sobre las marchas: "Quiero hacer un reporte a la opinión pública santandereana de las marchas en el día de hoy, se realizaron marchas en diferentes municipios del departamento donde la fuerza pública pudo garantizar que se dieron las condiciones para que se llevará a cabo y sin ningún contratiempo, no hubo desmanes, no hubo daños a la propiedad privada, ni pública, desde la gobernación de Santander estamos dispuestos desde los puestos de mando de Acción Unificada para que la población se pueda manifestar cuando ellos lo consideren."

Si bien esta manifestación fue liderada por la oposición, desde otros sectores de la sociedad se sumaron, como gremio de transportadores y reservas activas de las Fuerzas Militares.