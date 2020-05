Atacan con cuchillo a lideresa social de Cúcuta, quien había denunciado amenazas

La defensora de derechos humanos y representante de la mesa departamental de víctimas, Marleny Flórez, fue atacada con arma blanca por un sujeto mientras se desplazaba en transporte público hacia el municipio Metropolitano de Los Patios, en Norte de Santander.

Según testigos del hecho, esta persona al identificar a la líder social en el departamento se abalanzó contra ella atacándola en repetidas oportunidades con arma blanca en momentos en los cuales se desplazaba a su lugar de residencia.

Milton Hostia, coordinador de la Mesa Departamental de víctimas, en diálogos con RCN Radio aseguró que hay total alerta por este tipo de acciones, teniendo en cuenta la presencia de actores armados que impiden el desarrollo normal de sus acciones.

Hostia indicó que la líderesa en repetidas oportunidades ha denunciando amenazas en su contra, las cuales no han sido tomadas en cuenta por parte de las autoridades.

"A Marleny no se le han brindado las medidas necesarias para asegurar su vida, solo le dieron un botón de pánico, un chaleco y un celular que no le salvan la vida a un líder social; no nos atienden ni cuidan", expresó el coordinador de la mesa de víctimas.

Además, el representante de la Mesa de víctimas manifestó que hay total alerta por amenazas a líderes en la ciudad de Cúcuta, las cuales obligaron a suspender las actividades de incidencia en los territorios desde el pasado mes de febrero.

La líder social se recupera de sus heridas en un centro asistencial de la capital de Norte de Santander, mientras se está a la espera de una respuesta por parte de la Unidad Nacional de Protección, para otorgar un esquema de seguridad.

Finalmente las autoridades están tras la pista de las personas indicadas atacar a la líder social que en repetidas oportunidades ha denunciado amenazas en su contra.