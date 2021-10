Atentan contra excandidato a la Alcaldía de Tibú, Norte de Santander

El excandidato a la Alcaldía de Tibú, Osbal Yasid Gómez Pacheco, del movimiento de Alianza Independiente, fue atacado con arma de fuego en momentos que se movilizaba en una camioneta de la Unidad de Protección (UNP), acompañado de dos de sus escoltas.

"Afortunadamente nadie resultó herido, el vehículo fue impactado en varias oportunidades, pese a la reacción rápida de los escoltas", dijo a RCN Radio Osbal Yasid Gómez.

Según el excandidato a la Alcaldía, se trasladaba al municipio de Tibú y a la altura de la Y, dos hombres en moto empezaron a seguirlo durante varios minutos. Ante lo sucedido, el jefe de seguridad dijo que era muy sospechoso, y por tal razón decidieron regresar.

"Creíamos que estábamos seguros, al pasar por un retén del Ejército, posteriormente los dos hombres nos atacan con arma de largo alcance, y tres kilómetros más adelante nos encontramos con otro retén de militares, el hecho violento sucede en medio dos grupos del Ejército", dijo Gómez.

Agregó que la reacción rápida de sus escoltas permitió igualmente salvar sus vidas, quedando afectado el vehículo por los impactos de arma de fuego.

Así mismo, dijo que anteriormente había recibido amenazas, pero nunca había sido víctima de un atentado. "No he tenido problemas en el Catatumbo, me he movido sin ningún inconveniente, pero creo que esto proviene de mis opositores políticos de la ultraderecha porque pertenecí a la Unión Patriótica", sostuvo.

La última acción violenta que se registró contra un líder político de Tibú se produjo el 15 de septiembre del 2.019, con el asesinato del candidato a la Alcaldía del Partido Conservador, Bernardo Betancourt, cuando realizaba un acto de campaña en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú.