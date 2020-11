Atentan contra hermano de director del Hospital en Ocaña 

El hermano del director del Hospital Emiro Quintero Cañizares, y quien sería el próximo personero del municipio de Ocaña (Norte de Santander), Saúl Pinzón, fue víctima de un atentado en su vivienda por parte de desconocidos.

El abogado de profesión aseguró que en momentos en lo que salía de su casa fue sorprendido por ráfagas de fusil que fueron disparadas hacia su vivienda.

Le puede interesar: Ofrecen $ 20 millones por información sobre asesinato de líder social Jorge Luis Solano

"Estoy consternado aún por lo sucedido; yo salí un momento a cerrar una llaves y cuando entré, sentí los disparos. Se dañaron vidrios en mi cuarto que me generaron heridas por esquirlas", indicó el candidato a la personería municipal.

Saúl Pinzón, es hermano de Jairo Pinzón, actual gerente del Hospital Emiro Quintero Cañizares en Ocaña y quien fue señalado por parte del líder social Jorge Luis Solano asesinado hace un parte de días, de realizar actos de corrupción.

El abogado, quien además, está en la lista de opcionados para ocupar el cargo de personero municipal, afirmó que debido a comentarios en redes sociales y desinformación, él y su familia corren peligro.

"El riesgo no solo lo estoy corriendo yo, también mi familia; no entiendo qué es lo que pasa con esas afirmaciones que hacen contra mi hermano Jairo. Yo no tengo problemas con nadie, vivo recorriendo el Catatumbo y no he tenido inconvenientes", adujo.

Lea también: Decenas de detenidos en medio de protestas en Estados Unidos

Pinzón afirmó que no está seguro si este tipo de acciones están relacionadas con los señalamientos en contra de su hermano, por el asesinato del líder de víctimas Jorge Luis Solano.

"Yo no sé si esto tiene relación con todo lo que se está diciendo, tampoco si tiene que ver con la renuncia del personero en la región, pero esto está muy complicado"

Asimismo, dio a conocer que estaría analizando la posibilidad de declinar de su aspiración a la Personería municipal, luego de estas acciones presentadas.

Por el momento avanzan las investigaciones por parte de las autoridades locales, tanto por el asesinato del líder social y también el atentado que sufrió el aspirante a la Personería municipal de Ocaña.