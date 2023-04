Aterrador hallazgo: encuentran a un expolicía muerto dentro de un carro; autoridades investigan

Las autoridades adelantan la investigación de las causas de la muerte de un hombre de 46 años que fue encontrado dentro de un vehículo enfrente de un establecimiento comercial de actividad nocturna, en la vía que comunica de Bucaramanga a Girón.

El hombre fue identificado por las autoridades como José Alirio Pinilla y era policía retirado, según mencionó la policía el cuerpo del ex uniformado fue hallado sin signos de violencia.

El coronel Misael Quiroga, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló “en el recorrido que hacen las patrullas de plan presencia, notan que en un vehículo hay una persona tiene la apariencia de estar dormida, en donde ellos le tocan, no reacciona, abren por su propia cuenta la puerta y se dan cuenta que la persona pareciera que hubiese trasbocado, se hacen las labores para tratar de despertarlo, ven que no reacciona y luego se dan cuenta que no tiene signos vitales”.

Las autoridades informaron que luego informan al Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, para que hagan la respectiva identificación del cuerpo del hombre y se dan cuenta que es un policía retirado, después se procede a hacer el respectivo levantamiento del cadáver.

Por su parte unidades de Investigación de la Sijin de la Policía proceden a realizar su respectiva investigación con las personas que habían tanto en las afueras y en la parte de adentro del establecimiento comercial, donde sería el lugar donde aparentemente estaría departiendo el ex uniformado, pero todo es materia de investigación.

Las autoridades indicaron preliminarmente que la víctima estaría consumiendo bebidas embriagantes, sin embargo, las causas de la muerte son materia de indagación para las unidades de la Sijin quien junto al CTI adelantaran estas labores.

El cuerpo del ex policía fue llevado de inmediato al Instituto de Medicina Legal en Bucaramanga, donde se adelantará la necropsia respectiva para conocer las causas del deceso de este hombre.