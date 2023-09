Autoridades desmienten presencia de grupos ilegales en Vetas y California ,Santander

Las autoridades en Santander determinaron que no es cierto que en los municipios de Vetas y California haya presencia de grupos al margen de la ley.

En las últimas horas, se realizó un consejo de seguridad encabezado por el secretario del Interior de Santander, John Jaime Ruiz, además de las autoridades de los dos municipios, que hicieron un seguimiento previo a las denuncias sobre la presencia de integrantes de grupos armados ilegales en esa región del país.

El alcalde de Vetas, Hernán Bautista, había rechazado esas denuncias y señaló que se divulgaron a través de redes sociales. Sostuvo que no es conveniente que las campañas políticas utilicen como 'caballo de batalla' la problemática ambiental en la región de Soto Norte, cuando no se conoce en forma real la situación que se está presentando.

Sostuvo que los mineros de Vetas y California, en especial los que se han visto obligados a realizar actividades informales, mantienen su posición frente a una delimitación justa y reclamaron por falta de oportunidades.

Reiteró que esos señalamientos conllevan una persecución, que además afecta la tranquilidad en toda la zona.