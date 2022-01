Autoridades investigan doble homicidio en zona rural de Cúcuta

En el sector conocido como Banco de Arena en zona rural de Cúcuta (Norte de Santander), se presentó un doble homicidio. De acuerdo con las primeras investigaciones, se trata de dos hombres de entre 20 y 30 años.

El hecho habría sido cometido por sujetos armados, quienes sin mediar palabra atacaron a las víctimas en momentos que transitaban por la zona. Cabe mencionar que en esa zona delinque el ELN, las autodefensas gaitanistas y algunas bandas criminales dedicadas al narcotráfico.

Pobladores de la zona encontraron los cuerpos y dieron aviso a la Policía Metropolitana de Cúcuta. Sin embargo, por razones de seguridad los uniformados no se trasladaron hasta el sector, por lo que personal de una funeraria recogió los cuerpos y los trasladó hasta Medicina Legal, donde se adelantan las labores de identificación.

“Se presentó un doble homicidio en el corregimiento de Banco de Arena, zona rural del municipio de Cúcuta, hechos ocurridos en la vereda Miraflores, donde son hallados dos cuerpos sin vida aún sin identificar.... quienes se encontraban en zona boscosa con algunas heridas ocasionadas con arma de fuego. Móviles y hechos están por establecerse”, indicó el mayor de la Policía, Andrés Felipe Cortés, comandante del Primer Distrito de Policía Cúcuta.

Habitantes del sector han señalado que en los últimos días se ha observado hombres armados y vestidos de civil merodeando la zona, quienes al parecer serían integrantes del ELN.

“Aquí vemos más hombres armados de civil, que a la misma Policía. Esto causa mucho temor, pues no sabemos quiénes son. Le pedimos a las autoridades que nos acompañen, que no nos dejen solos, este es un sector muy olvidado, necesitamos nos brinden seguridad”, manifestó un habitante de Banco de Arena, quien pidió no ser identificado.

Finalmente, se logró conocer que uno de los cuerpos tenía un tatuaje con el nombre 'Gloria', al igual que una camándula, mientras que la otra persona fallecida tiene un tatuaje que dice “La vida comienza y el amor nunca termina”.

Se espera que con estas características, familiares de las víctimas puedan identificarlas.