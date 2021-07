Autoridades investigan EL secuestro de un comerciante en Santander

Las autoridades están en la búsqueda del paradero del comerciante Víctor Julio Rodríguez, luego que su familia denunciara que, al parecer, fue secuestrado en la finca Santa Cruz de la Colina, ubicada en la vereda Quebraditas, zona rural de Matanza en Santander.

Aparentemente un grupo de personas llegó a la finca en donde se encontraba este comerciante, lo subieron a su camioneta y se lo llevaron.

El alcalde del municipio de Matanza, Cesar Armando Lozada, señaló “ al señor Víctor Julio Rodríguez se lo llevaron de su parcela ubicada en la vereda Quebraditas. Esta mañana encontramos la camioneta en otro corregimiento de Matanza, muy cerca a la finca de un profesor, durante todo el día se hicieron las respectivas investigaciones por parte del Gaula en el sector para recopilar datos e inspeccionar la camioneta”.

Según el mandatario, “no sabemos si fue delincuencia común o grupos armados, los autores de este secuestro, porque don Víctor era un comerciante de edad, un señor formal, tenía sus negocios en Bucaramanga, no sabemos qué fue lo que realmente sucedió, porque el secuestro sí se realizó pero no sabemos con qué motivo".

La camioneta en la que al parecer el comerciante fue movilizado fue identificada con placas FMF 471 y fue encontrada abandona en la vereda el Pajuil.

“Fue una camioneta gris, la verdad le agradezco a la Policía, el Gaula y el Ejército que estén por esta zona , porque era una sitio muy abandonado, hace años fue azotado por la violencia y en esta zona no hay ni un CAI móvil ni patrullaje en el lugar” añadió el mandatario.

Con este hecho vuelve el temor en la población, debido a que la localidad se caracterizaba por ser una zona muy tranquila, “la verdad es preocupante, por eso pedimos a las fuerzas armadas que estén presente, esto no podemos permitirlo, porque no sabemos si fue delincuencia común o grupos armados, desconocemos eso” puntualizó el alcalde Lozada.