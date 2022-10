Autoridades investigan nueva modalidad de maltrato a menores en Cúcuta

En la última semana se conocieron dos casos extraños de desaparición de dos niños, uno en Cúcuta y el otro en el municipio de Los Patios.

El pasado 6 de octubre, en el barrio Valles del Mirador, en el municipio de Los Patios, un menor de 9 años fue obligado a subirse a una motocicleta por un hombre que lo intimidó con un cuchillo y posteriormente lo trasladó hacía la vereda La Garita.

"El niño logró huir en momentos que el sujeto pretendía quitar su pantalón y zapatos, afortunadamente fue ubicado por un señor distribuidor de agua, posteriormente fue entregado a las autoridades", dijo la madre del menor a RCN Mundo.

Asimismo, dijo que afortunadamente su hijo no fue víctima de abuso sexual, de acuerdo a los exámenes realizados por los médicos, pero sí hay un gran temor y angustia por parte del pequeño.

"Me preocupa, que las autoridades inicialmente no me prestaron atención, según ellos, no ameritaba una denuncia porque no hubo agresión física, ni violación, me recibieron la denuncia ayer por la presión de los medios de comunicación", dijo la madre del niño.

Un caso similar se produjo el pasado domingo 16 de octubre en el barrio Vallesther de la ciudadela La Libertad, en donde un niño de 13 años permaneció desaparecido durante 24 horas.

El padre del menor dijo a RCN Mundo que, "mi hijo salió de mi casa desde las 2 p.m. para acompañar a un amigo mío que no conocía la zona, de regreso a la casa apareció un hombre en moto y le dijo que era amigo de la familia que se subiera, que él lo llevaba a la casa, y él acepta de manera inocente, lo encapucharon y le roban sus pertenencias".

Según el padre del menor, en horas de la madrugada dejaron libre al menor, quien fue hallado por una señora conocida de la zona, quien le informó a la familia.

"Yo di a conocer inicialmente la desaparición de mi hijo a través de las redes sociales, y posteriormente instauré la denuncia ante las autoridades", dijo el padre del menor.

Ante lo sucedido, RCN Mundo contactó al coronel Juan Carlos Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien dijo que "ya hemos realizado las entrevistas correspondientes con los padres de los dos menores de edad, la Policía de Infancia de Menores viene manejando estos casos, creemos que son casos aislados que no se trataría del mismo delincuente".

Asimismo, señaló el oficial que la Policía Nacional, el ICBF y la Fiscalía, vienen trabajando en una campaña especial que busca sensibilizar a la ciudadanía, se fortalecen las investigaciones frente a diversas denuncias de abuso sexual en niños y adolescentes, es importante orientar a las familias, casi siempre están comprometidos los padrastros, tíos, primos, abuelos y demás.

En la última semana fueron capturados tres sujetos, señalados de abuso sexual de niños y adolescentes, quienes tenían vínculo familiar con sus víctimas.