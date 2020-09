Balacera en zona de frontera genera alerta entre las autoridades de Cúcuta

Este lunes 21 de septiembre en la noche se presentó una balacera de lado venezolano en plena zona de frontera, muy próximo a la capital de Norte de Santander, y que generó preocupación entre los habitantes del sector.

A pesar que no se presentaron afectaciones del lado colombiano, las personas que residen muy cerca de los espacios limítrofes que unen ambos países, vivieron momentos de tensión teniendo en cuenta el fuerte cruce de disparos que se extendió por varios minutos.

Lea también: Periodistas fueron agredidos durante las movilizaciones en Bucaramanga

El secretario de Seguridad ciudadana de Cúcuta Alejandro Martínez, indicó que esta situación afortunadamente no dejó personas lesionadas de lado colombiano, pero sí alertó a las autoridades para que estén alertas de estas acciones que se presentan cerca a la ciudad de Cúcuta.

"Fueron unos hechos que se presentaron en Venezuela, en el cual no se sufrió ninguna afectación, pues hasta el momento no existe reporte de que exista problemas en Colombia. No hay reporte de heridos no hay reportes absolutamente de alguna afectación" aseguró el funcionario municipal.

Indicó también que "es responsabilidad del Ministerio de Defensa y otras autoridades velar por la seguridad en la frontera, y estaremos atentos a nuevas situaciones que se presenten en cercanías a este lugar donde habita un número importante de ciudadanos"

Le puede interesar: Organizaciones de víctimas piden que cesen las masacres en Colombia

Además alertó sobre inconvenientes de seguridad que se pueden presentar en estas áreas teniendo en cuenta la presencia de grupos armados irregulares que delinquen en la región.

Asimismo la cancillería el Ministerio de Defensa y otras autoridades, están extremando controles en los espacios limítrofes que unen a Colombia con Venezuela, con el fin de mitigar estas acciones.

El año anterior, se presentaron más de 12 balaceras cerca a los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander por parte de grupos delincuenciales que se disputan el dominio de las rutas del narcotráfico y el contrabando.