Bloquean vía Pamplona-Cúcuta por peaje que empezaría a funcionar en febrero

El comité 'no a los peaje' bloquea desde las 7:00 a.m. de este martes la vía que comunica Pamplona con Cúcuta, por lo que no permiten el paso de vehículos, exigen la presencia del ministro de Transporte, Guillermo Ríos, y el retiro del peaje ubicado en el municipio de Pamplonita.

Comerciantes, transportadores y concejales de los municipios de la provincia de Pamplona, participan de la protesta en el sector de la vuelta de los 'adioses' y en la recta corozal, en donde se encuentra ubicado el peaje de Los Acacios.

El concejal de Pamplona, Jairo Suárez Comesaña, dijo a RCN Radio que, "estamos molestos con el ministro de Transporte quien se reunió en noviembre del año pasado con comerciantes y transportadores, pues el funcionario se comprometió en otro encuentro con las comunidades frente a la instalación de una caseta de peaje, pero infortunadamente nunca se reunió con nosotros, ni mucho menos socializó la instalación de un nuevo peaje".

Esta protesta afecta la movilidad entre Cúcuta y Bucaramanga, vía que comunica a Norte de Santander con el interior del país, en menos de cinco días es el tercer bloqueo que enfrenta la región, originando cuantiosas pérdidas económicas a esa región, de acuerdo al reporte entregado por parte de Fenalco, Cotelco y Cámara de Comercio.

Jairo Suárez también dijo que: "Es una protesta pacífica, se permitirá el paso de ambulancia y personas que requieren cita médica en Cúcuta, es decir, se habilitará un corredor humanitario".

Asimismo, dijo el líder de la protesta que este peaje afectará a la comunidad de toda la provincia, directamente de los municipios de Pamplona, Silos, Chitagá, Cácota, Mutiscua, Toledo y Pamplonita, en donde ya está ubicada la caseta, pero en especial a los comerciantes, transportadores, trabajadores y estudiantes que suelen utilizar la vía que comunican a Cúcuta con el interior del país.