Bloqueo cocalero en la vía Cúcuta-Catatumbo dejó graves pérdidas económicas

Desde el pasado lunes 16 de marzo un grupo de campesinos del municipio de Sardinata, bloquea la vía que comunica con Cúcuta, en el sector de Astilleros, con la zona del Catatumbo en Norte de Santander.

Representantes de distintos gremios han señalado que el bloqueo ha originado cuantiosas pérdidas económicas a empresarios de la región e igualmente afecta la movilidad de ambulancias.

El sector avícola denunció que de los 180 mil pollos que habían salido en varios vehículos desde Abrego, el pasado 15 de marzo con destino a Cúcuta, el 50% ya murió.

Una situación similar enfrentan los productores de verduras y hortalizas, quienes argumentan que sus productos se dañaron por las altas temperaturas en la zona.

En materia de salud, el panorama es más delicado. Carla López, una mujer del municipio de Ocaña, relató a RCN Radio que “tengo a mi padre de 75 años enfermo y lamentablemente no me permitieron avanzar a Cúcuta. Me preocupa que empeore, teniendo en cuenta los casos de coronavirus que hay en la región”.

Una situación similar le ocurre a una docente que trabaja en un colegio de Cúcuta, pero su familia vive en el municipio de Abrego.

“Yo llegué a Cúcuta el lunes para empezar a trabajar, pero las medidas del Gobierno, por el coronavirus, me obligaron a regresar; han pasado cuatro días y no he podido regresar por el bloqueo, mi padre es una adulto mayor y está solo en casa", se quejó.

Representantes de los gremios manifestaron que el país vive un momento difícil por el coronavirus, afectando la salud y empleo de miles de colombianos, pero lamentablemente, en Norte de Santander, el panorama podría empeorar por los bloqueos que se registran desde hace varios días.