Preocupados se encuentran los habitantes de Cúcuta, ante la determinación que tomó el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, de no prestar sus servicios hasta que la Alcaldía gire los recursos provenientes del recaudo de la sobretasa bomberil.

Esta determinación, según la junta directiva del equipo de rescate, se tomó a raíz de la demora que se tiene por parte de la Administración municipal, de hacer llegar el recaudo que se cobra en el impuesto de industria y comercio, y el cual es destinado para la atención de emergencias.

“Definitiva y tristemente ya no se pudo dar más espera, la Alcaldía hasta la fecha no se ha manifestado, no hemos firmado convenio, no han hecho los giros de los recursos de sobretasa que los mismos comerciantes cancelan en su impuesto de industria y comercio, y que la alcaldía es solamente un ente que recauda este dinero para serlo girado a bomberos, a la fecha no lo ha hecho”, indicó Yolibeth Mejías Rodríguez, comandante de Bomberos de Cúcuta.

De otro lado, Mejías Rodríguez dijo que, “estamos sin recursos, ya no podemos pagar nomina, movilizar los vehículos y lo más lamentable nos limita mucho a la atención de las emergencias. Realmente la junta directiva del Consejo de Oficiales, pensamos mucho en sacar este comunicado para no afectar a la comunidad, pero desafortunadamente llegamos al límite, ya no podemos más esperar y hasta la fecha la alcaldía no se ha pronunciado”, sostuvo.

Lo lamentable de esta situación es que, "de presentarse una emergencia en la ciudad la misma no podría ser atendida por bomberos, y la omisión a este servicio recaería en la administración municipal, especialmente en el alcalde Jairo Yáñez", indicó bomberos en un comunicado.

En la ciudad, la institución cuenta con alrededor de 75 personas por nomina, entre bomberos y administrativos, los cuales no han recibido los dineros por sus honorarios en este año 2022. Se espera que en las próximas horas, la Alcaldía de Cúcuta se pronuncie sobre este tema.