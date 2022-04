Bomberos en Girón atendieron a personas que presentaron dificultades de salud por ola de calor

En medio de la caminata que realizaron varios feligreses durante este Viernes Santo hacia la Basílica San Juan Bautista en Girón, presentaron signos de deshidratación, mareos consecuencia de la fuerte ola de calor que se registró durante el día.

Para fortuna de las personas afectadas, varias unidades de Bomberos que se encontraban en la vía hacia el anillo vial los atendió, especialmente a adultos mayores, quienes fueron los que más presentaron dificultades en su salud.

El teniente Clemente Jaimes, comandante del cuerpo de Bomberos de Floridablanca y quienes realizan labores en Girón, manifestó “nosotros asistimos a diferentes personas que caminaron desde la madrugada y que no se hidrataron ni muchos de ellos no desayunaron, entonces presentaron mareos, signos de deshidratación, fatiga y por eso los atendimos, les brindamos toda la atención necesaria y afortunadamente no pasó a mayores”.

Como es de costumbre los días Viernes Santos, al municipio de Girón llegan turistas o personas del área metropolitana a presenciar y participar de los diferentes actos religiosos que son programados durante la Semana Mayor, especialmente el día viernes, en donde centenares de personas realizan el tradicional viacrucis y para eso emprenden largas caminatas hacia Girón.

“Atendimos entre 5 a 10 personas, les brindamos los primeros auxilios, los hidratamos, pero también fue necesaria la ayuda de la Defensa Civil, de la Policía; gracias al trabajo mancomunado de los organismos de socorro que estamos siempre dispuestos a ayudar las 24 horas del día en cualquier punto de Girón o Floridablanca”, añadió el comandante de Bomberos de Girón.

Ante esta situación presentada en Girón, los organismos de socorro recomiendan a las personas que desayunen bien, se hidraten, especialmente cuando hacen fuertes olas de calor, para evitar desmayos, o signos de deshidratación durante largos trayectos.