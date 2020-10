Brigada especial busca que menores regresen a estudiar en Piedecuesta, Santander

Casa por casa, la alcaldía de Piedecuesta (Santander) busca a los estudiantes que no volvieron a clases durante el año 2020. Por eso, se conformó una “Brigada de búsqueda” que pretende reducir los índices de deserción escolar en el municipio.

La secretaria de Educación del municipio, Adela Silva Ardila, “indicó que también con la brigada se quiere conocer las causas sobre la deserción escolar en más de 75 estudiantes del sector urbano y al menos 130 en la zona rural”.

La funcionaria agregó que “esta es una campaña que también está enfocada para orientar a los padres de familia; buscando los niños a casa podemos empezar a revisar las problemáticas de su deserción y así apoyarlos para que los menores regresen a estudiar, debido a que es un derecho fundamental”.

Cinthya Crismar, madre Familia, dijo que “esta es una campaña importante que permite que nosotros como padres de los menores manifestemos las dificultades que presentamos para que los niños no volvieran a estudiar. Pasan diversas cosas que lo hacen que se desconecten de la educación, no porque queremos o por capricho, sino porque simplemente pasan y los funcionarios no lo saben”.

El municipio de Piedecuesta fue uno de los pioneros en realizar la prueba piloto para que los menores regresaran a clases en medio de la pandemia, pero con alternancia. Además, para que los estudiantes de grados superiores se prepararan para las pruebas Saber.

La búsqueda casa a casa de los estuvieron que no volvieron a clase se continuará adelantando por todos los barrios de Piedecuesta hasta finales del mes de noviembre.

La administración municipal informó que esta es una iniciativa que se hace también para recuperar el rótulo de Piedecuesta en su programa "Ciudad Educadora", que servirá para fortalecer los estándares escolares el próximo año cuando los menores regresen a las aulas en clase en su totalidad.

En la brigada participaron funcionarios del ICBF, Personería municipal, la Comisaría de Familia, Policía de Infancia y Adolescencia.