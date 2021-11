Bucaramanga está en alerta por posible brote de dengue

El Ministerio de Salud expidió en las últimas semanas una circular en la que alertó por posibles brotes de dengue en el país. Ante esta situación, en Bucaramanga se vienen adelantando planes de contingencia para evitar un colapso en el sistema de salud del municipio.

La Secretaría de Salud realiza recorridos en las comunas 1, 2 y 3 de la ciudad, con fin de evaluar la situación epidemiológica de las localidades. Uno de los sectores históricamente afectados por esta enfermedad es San Francisco, debido a su estructuración y fachadas que suelen ser cuna de criaderos, según los reportes de contagio en años anteriores.

“Hicimos un levantamiento de los índices aédicos, así como la vigilancia y monitoreo de las medidas de control. En este proceso encontramos 15 casas por cada 100 con problemas de criaderos, situación que produce miles y miles de mosquitos Aedes aegypti”, indicó el secretario de Salud de Bucaramanga, Juan José Rey.

El sistema de vigilancia epidemiológica de la ciudad tiene como registro en su último reporte, el total de 25 casos en la capital santandereana. Sin embargo, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que revisen en sus casas si hay criaderos de zancudos, ya que esa es clave para prevenir la enfermedad.

“El dengue no se reproduce en las piscinas y además, no es útil la fumigación ya que se pueden matar los zancudos que están en ese momento, pero a los ocho días ya están de nuevo si no se te atacan los criaderos”, agregó el funcionario.

Cabe resaltar que aunque los síntomas de esta enfermedad son muy comunes en otras patologías, altas fiebres y dolor en el cuerpo, son signos de alarma para acercarse a los centros de salud.