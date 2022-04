Bucaramanga ni su área metropolitana cumplen requisitos para eliminar el tapabocas

A partir del primero de mayo, de los 87 municipios de Santander solo cinco cuentan con los dos requisitos establecidos por el Gobierno Nacional para eliminar el uso de tapabocas en espacios cerrados, además de que no se exigirá el carné de vacunación en eventos masivos y establecimientos comerciales.

El secretario de Salud departamental, Javier Villamizar Suárez, precisó que "a la fecha, solo cinco municipios cuenta con esos dos requisitos (al menos 70% de la población vacunada con las dos dosis y 40% con la vacuna de refuerzo): Cabrera, Aguada, Coromoro, Contratación y el municipio de Chima”.

De manera que, al día de hoy, Bucaramanga y su área metropolitana aún no pueden eliminar por completo el uso de tapabocas.

Cabe tener en cuenta que la medida de la eliminación del tapabocas no aplicará en todo lo que abarca servicios de salud, hogares geriátricos, transporte público y privado, vuelos y espacio cerrados en instituciones educativas.

“En Santander, 76 municipios cuentan con más del 70 por ciento de la población vacunada, con una dosis, y 56 municipios con más del 70 por ciento con esquemas de vacunación completos”, añadió el funcionario.

La Secretaría de Salud de Santander tiene presente que el número de municipios a acogerse a la medida puede aumentar de aquí hasta el primero de mayo, que es cuando empieza a regir el decreto.

Sin embargo, los viajeros que lleguen del exterior al aeropuerto Internacional de Palonegro deben traer su esquema completo de vacunación; quienes no cuenten con esto se les exigirá la prueba PCR negativa que no sea superior a 72 horas, o la prueba de antígeno que no supere las 48 horas.

La Dirección del Plan Departamental de Vacunación contra el covid-19 le hace un llamado a la comunidad para que se acerquen a los puntos de inmunización habilitados en cada municipio y de este modo agilizar el proceso.

Hay cerca de 50.000 dosis disponibles en todo el departamento, para ser aplicadas como primeras, segundas dosis y refuerzos.

Por ahora, tres millones 752.527 biológicos han sido aplicados en Santander, lo que representa el 97,1 por ciento respecto a las tres millones 862.356 vacunas distribuidas en el territorio.