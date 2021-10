Junior Maldonado vocero de Ascamcat, Asociación Campesina del Catatumbo, dijo que "desde hace cuatro días el Ejército viene adelantando operativos de erradicación de cultivos de coca en medio de abusos de la Fuerza Pública contra la población de cinco veredas de Tibú y en zona rural de Cúcuta, por lo que los habitantes de la zona se vieron obligados a retener a unos 180 militares".

"Hacemos un llamado a los organismos de derechos humanos, ante el abuso de autoridad por parte de algunos uniformados, impiden la movilización de la ciudadanía y utilizan sus fuentes hídricas sin ninguna autorización", dijo el líder social.

Una situación similar, se podría registrar en zona rural de Cúcuta en la vereda Vigilancia, allí también se avanza en la erradicación de cultivos de coca en donde hay asentamientos de familias campesinas.

Agregó el líder social, que se deben utilizar otros escenarios que permitan mejorar la calidad de vida de las familias campesinas y evitar confrontaciones con el Ejército y la Policía al llegar a la fuerza a determinadas veredas.

"Los militares no están secuestrado, están retenidos, no se les han quitado sus armas, se les han respetado sus derechos humanos, no han sido maltratados, se espera avanzar en el diálogo con la comisión de la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Tibú", dijo el líder social.

El alcalde de Tibú, Nelson Leal, confirmó que son 104 los soldados adscritos a la Segunda División del Ejército, los que se encuentran retenidos por campesinos que rechazan la erradicación manual de cultivos ilícitos.

En diálogo con RCN Radio, el funcionario señaló que estos hechos se presentan desde el pasado 26 de octubre, por parte de unos 500 habitantes de los sectores de San Antonio, Chiquinquirá, El Progreso, Caño Raya, El Líbano, Nazareth, La Esmeralda y San Martín.