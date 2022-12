Caos en aeropuerto Palonegro de Bucaramanga por "plan tortuga" de taxistas

Como consecuencia de un plan tortuga que se adelanta desde tempranas horas de este lunes desde el puente colgante, o puente Flandes en Girón hacia el aeropuerto Internacional Palonegro que sirve a Bucaramanga, ha generado caos vehicular en este importante sector.

Estas protestas además han ocasionado molestias por parte de algunos usuarios que llegan a la terminal aérea y no han podido descender a la ciudad de Bucaramanga, porque no hay movilidad por este sector.

Cabe mencionar que uno de los propósitos por los cuales los taxistas que trabajan en el sector del aeropuerto están protestando, es por la falta de seguridad por parte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, situación que ha generado el aumento de transporte ilegal en la zona, además del temor que sienten los usuarios en algunas ocasiones porque faltan patrullajes en el sector.

Uno de los representantes de esta protesta que adelantan los taxistas, señaló “estas protestas nosotros las habíamos anunciado desde días atrás que las íbamos a realizar, porque no hay control en esta zona y además se presentan desordenes en las zonas de acceso a la terminal aérea, porque no hay presencia de la policía, incluso el transporte informal aumentó desde que la policía dejó de patrullar, no es de ahora”.

Añadió el taxista, “nuestro objetivo no es bloquear las vías, pero sí hacer un plan tortuga, porque la verdad estamos cansados con esta situación, por eso se programaron caravanas y 'pitazos', lo que sí podría generar problemas en las vías, pero le pedimos a los ciudadanos que nos tengan paciencia y por el contrario nos apoyen porque estamos protestando es por la seguridad de la terminal aérea”.

Esta situación sin embargo ha generado problemas y molestias en los usuarios que llegaron al aeropuerto Internacional Palonegro y que no han podido descender a sus hogares porque se presentan estos problemas de movilidad desde la terminal aérea.

En redes sociales varias personas registraron las protestas adelantadas por los taxistas como también los problemas en la movilidad desde el municipio de Girón hacia el aeropuerto y viceversa.