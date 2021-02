Capturan a presuntos autores intelectuales del asesinato del líder social en Ocaña

Después de varios meses de seguimiento, por parte de las autoridades a los presuntos responsables del asesinato del líder social Jorge Luis Solano, fueron capturados Luis López Delgado y Carlos Pinzón quienes serían, según los investigadores, los autores intelectuales del homicidio registrado en Ocaña el pasado 3 de noviembre.

Aníbal Arbeláez Betancurt, fiscal coordinador de la unidad especial de investigación, dijo que los dos hombres capturados al parecer ejecutaron el homicidio por la suma de 40 millones de pesos y se encargaron de conseguir el arma, contratar los autores materiales y de realizar seguimiento a la víctima.

La Fiscalía indicó que llama la atención que Carlos Pinzón, uno de los capturados, es primo de Jairo Pinzón López, quien hasta el lunes fue el gerente del hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña.

Según las autoridades, el directivo presentó su renuncia irrevocable al cargo que ostentaba para asumir su defensa al ser vinculado a la investigación por el crimen.

El director Nacional de la Policía, general Jorge Luis Vargas, sostuvo que "las dos personas capturadas ya surtieron todos los trámites de ley, quedaron con medida de aseguramiento en la cárcel de Cúcuta, uno de ellos es primo del director del hospital”.

Jorge Solano, reconocido líder social de Norte de Santander, llevaba más de treinta años denunciando la corrupción, en el último año realizó fuertes críticas a Jairo Pinzón, exgerente del hospital, frente a los distintos contratos con altas sumas de dinero.

A través de un video, la víctima responsabiliza a Pinzón si algo le llegara a suceder. "Decirle al señor Jairo Pinzón, usted no pudo con amenazas, no pudo con el soborno ni seguramente podrá por la vía judicial, le queda una sola vía, la de las armas, la del asesinato, conmigo”, afirmó el líder asesinado.

En otro mensaje que dejó grabado afirmó: “yo no he tenido contratos con Jairo Pinzón ni con nadie, por el contrario, Jairito, yo a usted le rechacé 40 millones de pesos que me mandó y eso tengo las pruebas. Señor Jairo Pinzón, usted sí está implicado en sobornos”.

A finales del año anterior, la Procuraduría había formulado pliego de cargos, por presuntas irregularidades en varios contratos por más de 5.000 millones de pesos contra Jairo Pinzón, gracias a las denuncias del líder asesinado, quien dejó grabado en un video cómo intentaron sobornarlo a cambio de su silencio.

La Policía indicó que las dos capturas son el resultado de un trabajo conjunto de la Fiscalía y el cuerpo élite de la institución, que logra aclarar lo sucedido, aunque aún existen algunos interrogantes.

Según el exgerente del hospital Emiro Quintero Cañizares, se trata de una persecución política, indicando que lo investigan por corrupción, que ha actuado de manera transparente mientras que la persona que fue nombrada por la Superintendencia de Salud ganaba cuatro veces más que su salario.