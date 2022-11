Cárcel de Palogordo en Girón (Santander) completa una semana sin agua

En la declaratoria de la protesta, los reclusos manifestaron que la negligencia de la administración los llevó a la desobediencia. Por la falta de agua se encuentran en una situación vulnerable que no les permite buscar otros medios de solución. Por tal motivo exigen se actúe de manera inmediata o de lo contrario la protesta será progresiva.

“Evaluamos la problemática que nos acoge desde el día 6 de noviembre. Por causas de la naturaleza el daño en la bocatoma de la Planta de Piedecuesta, encargada de suministrarnos el agua, terminamos condenados a la tortura de vivir entre los excrementos fecales que invaden toda la estructura de esta cárcel”, manifestaron mediante un comunicado.

“Entramos en cese de actividades y no habrá salida a las diferentes actividades asignadas al personal de internos. Al no ver mejorías no habrá encerrada a las celdas, y no permitiéremos la contada”, añadieron.

Aademás aseguraron que la administración no tiene un plan de emergencia definido, pues consideran inviable vivir con el suministro de siete litros de agua para cada tres internos.

“No nos alcanza ni para bañarnos, menos para poder mantener nuestro aseo personal. Tampoco hemos podido lavar la ropa. Y el Inpec no nos ha suministrado agua potable apta para el consumo”, denunciaron.