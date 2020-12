Cerca de 30 médicos han fallecido por covid-19 en Norte de Santander

En Norte de Santander han muerto 28 médicos por Covid-19, mientras que otros dos profesionales de la salud se encuentran hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos.

En total 327 funcionarios entre médicos, jefes de enfermería, auxiliares de enfermería, camilleros, conductores de ambulancia y personal administrativo de hospitales y clínicas de la región se encuentran infectados con Covid-19, dijo Arístides Hernández, presidente del sindicato del sector de la salud de Norte de Santander.

"El personal de la salud se viene infectando con facilidad, porque muchos de ellos tienen los síntomas de la Covid, pero sus jefes inmediatos los obligan a trabajar y hasta que no los ven muy enfermos no les permiten incapacitarse, aunque otros sabiendo que dan positivo, prefieren callar porque si no trabajan no facturan", dijo líder sindical.