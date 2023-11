Cerca de 375.000 usuarios de Sanitas se perjudicarían si se suspende entrega de medicamentos

El departamento de Santander sería uno de los departamento más afectados con la suspensión en la entrega de medicamentos Cruz Verde, en calidad de dispensario de la EPS Sanitas, por que aproximadamente 375.000 usuarios resultarían perjudicados.

Cabe resaltar que se tiene la pretensión de suspender la entrega de algunos medicamentos, por parte de la farmacia Cruz Verde, a los usuarios de Sanitas, por una deuda pendiente que se acerca a los $400.000 millones, y esto ha generado un gran interrogante, especialmente en los pacientes que realmente serían los más afectados con esta situación de suspensión de medicamentos e insumos.

En el caso de Santander, más de 235.000 de estas personas afiliadas pertenecen al régimen contributivo y cerca de 140.000 hacen parte del régimen subsidiado.

Los más afectados con esta suspensión anunciada, serían los usuarios quienes ven con gran preocupación que a partir del 15 de noviembre no les van a dar medicamentos que no estén incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).

Una usuaria de la EPS Sanitas, quien pidió reserva de su identidad, manifestó a RCN Radio que, “tuve que volver a hacer una fila extensa, porque hace como una hora estoy acá, y me llaman y me dicen que no se puede hacer nada con la autorización del medicamento, entonces no entiendo para que me hicieron venir si efectivamente no me lo iban a dar, nosotros somos los que vamos a padecer con esta suspensión de medicamentos, ya se anunció por parte de Cruz Verde y ahora necesitamos son soluciones”.

Para tener en cuenta, entre los medicamentos e insumos que no volvería a suministrar más Cruz Verde a los usuarios de Sanitas están pañales, suplementos nutricionales, cremas antisolares, toallas higiénicas, medicamentos que son importantes para el tratamiento para la memoria, o contra el cáncer, y las leches especiales.