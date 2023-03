Cerca de 70 niños de un colegio en Bucaramanga están sin PAE

Se cumplió una semana y cerca de 70 alumnos de la Institución Educativa Camacho Carreño no han vuelto a recibir el refrigerio del Programa de Alimentación Escolar que debe ser suministrado por la Alcaldía de Bucaramanga.

La madre de una de las estudiantes afectadas cuestionó las razones por las que la Administración Municipal no le ha respondido a los directivos del colegio, pues los alumnos principalmente afectados son de los cursos de décimo y undécimo.

“Mi preocupación como madre cabeza de familia es que hace una semana no están llegando los refrigerios correspondientes del PAE. Hay muchos niños que salen de sus casas sin desayuno esperando la media mañana y no la hay”, denunció.

Mencionó que los directivos han pasado las quejas a la Alcaldía y las pruebas correspondientes pero no les han atendido las solicitudes. Además, señaló que desde que empezó el año ya venían recibiendo los mismos productos, un hecho que podría afectar la alimentación de sus hijos.

“Algo muy bueno sería que lo mejoraran porque de galletas, avena y leche no salen. Deberían suministrarles una mejor nutrición. Empezando el año iba todo perfecto cada uno reclamaba su respectivo refrigerio pero desde unas semanas atrás no están llegando. No se entiende por qué la Alcaldía no responde ante semejante irregularidad”.

Además dijo que los alumnos están apiñados en las aulas que se adecuaron mientras el instituto educativo termina la remodelación que lleva varios meses en proceso. Y ahora la falta del alimento está afectando la formación de los estudiantes.

Este medio intentó comunicarse con la Secretaría de Educación del municipio tras la denuncia pero tampoco se logró conseguir una respuesta al respecto.