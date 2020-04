Cerca de mil venezolanos aglomerados en parque de Bucaramanga piden retornar a su país

A la capital santandereana siguen arribando migrantes venezolanos de diferentes ciudades del país que se encuentran afectados con la cuarentena y han sido desalojados de sus viviendas por no cumplir con el pago de las mismas.

El punto de concentración es el Parque del Agua en Bucaramanga, donde actualmente se encuentran aglomerados cerca de mil ciudadanos venezolanos, quienes hacen un llamado a las autoridades para que les ayuden a ser trasladados a la frontera para retornar a Venezuela.

Lea además: Pareja de santandereanos atrapados en crucero piden vuelo humanitario para regresar a Colombia

“Si nosotros no trabajamos, no pagamos arriendo y nos echaron a la calle; entonces nos tocó devolvernos y no nos quieren ayudar, entonces lo que pedimos es que nos ayuden para poder salir de aquí, porque son niños que están durmiendo desde hace tres días en la calle”, puntualizó una ciudadana venezolana.

Por su parte las autoridades de Bucaramanga manifestaron que esta situación preocupa y que diariamente está brindando el apoyo a esta población.

Según el general Luis García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, se están ejecutando anillos de seguridad para garantizar que no le suceda nada los migrantes venezolanos.

“La Policía viene prestando una seguridad importante a través de anillos de seguridad, evitando también que las personas violen las medidas sanitarias, brindando recomendaciones importantes a esta población venezolana”, enfatizó el General.

Puede ampliar: Confirman muerte de primer santandereano por contagio de coronavirus

Las autoridades en Santander adelantarán en las próximas horas un consejo extraordinario de seguridad con el fin de tomar medidas sanitarias y coordinaciones con el Gobierno Nacional y Migración Colombia para el traslado de estos cerca de mil venezolanos que se encuentran aglomerados en el Parque del Agua en Bucaramanga.

Dentro de los migrantes venezolanos que se encuentran aglomerados en la capital santandereana hay mujeres embarazadas y menores de edad, aseguran que permanecerán en el parque del agua hasta lograr una ayuda de las autoridades en Bucaramanga.