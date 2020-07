Recientemente, se difundió por las redes sociales un video de un ciclista de Bucaramanga (Colombia), que para no dejarse multar por un Policía, exageró lo hecho por el uniformado para simular que era maltratado. Tal fue su actuación, que empezaron a llamarlo el 'Neymar', de los ciclistas aficionados en Colombia.

“Ya me voy”, dice el ciclista que está sin tapabocas, mientras forcejea con el policía que lo tiene detenido.“Hágame el favor y no se me retira señor”, le dice en tono de autoridad el uniformado.

“Qué va a hacer, ¿me va a pegar?, ¿me va a pegar?” le dice retador ciudadano al policía que comienza a perder la paciencia. Este le responde: “si tengo que usar la fuerza la uso señor”. Ahí fue cuando el deportista lo invita a que le pegue.

El uniformado se retracta y le dice que no está en la zona para pegarle, pero que él no puede hacer lo que se le da la gana. Entonces, el impaciente ciclista se monta en su vehículo e intenta pasar por la fuerza. Inmediatamente, el policía se interpone y le dice: “me hace el favor y respeta, no se retire”.

En ese instante, el uniformado lo detiene con un brazo, con un gesto que se podría calificar como un ligero empujón, un movimiento menor para demostrar su autoridad, pero el ciclista, en un gesto de actuación dramático, se lanza al pavimento de manera exagerada e intenta lanzar su cicla a volar, como si hubiera recibido una agresión terrible.