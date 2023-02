Cientos de familias están sin agua por una deuda con el Acueducto de Bucaramanga

Un asunto de salubridad pública tiene preocupada a la comunidad del barrio Miramanga, en el oriente de la capital santandereana, luego de que miles de personas se quedaron sin el servicio de agua potable desde el 1 de febrero.

Este sector de la comuna 14 se surte del agua potable con un sistema pila pública, es decir, un servicio colectivo que no cuentan con las condiciones técnicas para que se use de manera individual debido a que es una zona de alto riesgo por su ubicación, tras presentar una falla geológica.

“Esta pila cuenta con aproximadamente 100 familias censadas y a la fecha seguramente se presentan muchas más conectadas. Esta comunidad tiene una mora en el servicio de 11 meses, por un valor superior a 13 millones”, informó el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

Después de ocho días se hizo un abono del 5 % de la deuda como acuerdo de pago, mientras se hace el próximo abono y poder restablecer el servicio. Sin embargo, a la fecha hay varias familias que aún no cuentan con la reinstalación.

Frente al tema, la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio, Milena Granadas, comentó que “la deuda la dejó la JAC pasada. Algunos no tienen el servicio porque no pagan los 15.000 pesos que vale el recibo y los demás no van a pagarle otras personas”.

En Miramanga desde el domingo pasado se hizo una socialización para que la comunidad tuviera en cuenta que el punto de pago es en la casa 23 de lunes a viernes de 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

“Algunos sectores están conectados a los fraudes porque la Junta pasada los pegó. Incluso el domingo se hizo una reunión con los propietarios para hablar sobre el tema”, agregó Granadas.

Sumado a la deuda, la situación con los asentamientos en el barrio es una consecuencia que termina de afectar el suministro de agua, pues como mencionaba el Acueducto la pila solo cumbre un máximo de 100 familias y a la fecha la cifra se ha quintuplicado. Esto debido que hay muchas personas viviendo en el barrio, no pagan el servicio y se aprovechan de los que sí cancelan.

“Hay niños, adultos mayores, personas discapacitadas que se quedan sin el servicio de manera intermitente. Desde hace casi un año es recurrente que todos los meses nos corten el agua. Pedimos que una autoridad competente haga presencia en el barrio y realice una inspección para solucionar este problema de salubridad”, denunció Yeison Fabián Méndez, habitante del barrio.