Cierran establecimientos nocturnos en Santa Rosa de Cabal por incumplimientos

Tras la flexibilización de las medidas restrictivas a la movilidad en Risaralda y la reducción en los horarios de la medida de toque de queda en los 14 municipios de la jurisdicción, fueron cerrados cuatro establecimientos de entretenimiento nocturno en Santa Rosa de Cabal, en donde eran evidentes las violaciones a los protocolos de bioseguridad, con el fin de evitar el contagio de covid-19.

De acuerdo con el secretario de Gobierno y Movilidad de Santa Rosa de Cabal, Harold Vélez, en los establecimientos comerciales objeto de sanción se observó falta de uso de tapabocas, altas aglomeraciones y violaciones a la medida que restringe el aforo para este tipo de operaciones.

“Tuvimos cuatro cierres de establecimientos, porque la verdad es complicado cuando ni el dueño o los usuarios de un negocio tienen conciencia, la responsabilidad debe ser compartida. En estos sitios las aglomeraciones eran impresionantes, no había por donde caminar, más de 150 personas en uno de ellos, y tampoco había respeto con el uso de los elementos de bioseguridad”, aseguró Vélez.

Ante estas violaciones a las medidas sanitarias, desde la administración de Santa Rosa de Cabal se le envió un llamado a los empresarios del entretenimiento nocturno y los usuarios para que se ciñan a las directrices del Gobierno Nacional, para prevenir el contagio de covid-19, pues de lo contrario seguirán adelante los operativos de control, dejando como resultado más negocios cerrados y sancionados.

Cabe recordar que actualmente en Risaralda se encuentra vigente la medida de toque de queda que establece restricciones de movilidad de lunes a jueves de 12:00 p.m. a 5:00 a.m. y los días viernes y sábados de 2:00 a.m. a 5:00 a.m.