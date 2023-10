Cierran vía Ábrego-Ocaña tras descubrir una moto que tendría explosivos

Tropas del Ejército de Infantería Número 15 General Francisco de Paula Santander verifican la posible existencia de artefactos explosivos en la vía que comunica el municipio de Ábrego con Ocaña.

En el sector de Acolsure fue abandonada una motocicleta, junto con un bolso muy cerca del Batallón Santander, se presume que contiene varias granadas.

Lea además acá: Nuevos disturbios en la Universidad Industrial de Santander

Las autoridades ya realizaron una prueba con un perro antiexplosivo que dio positiva, por eso se determinó prohibir el paso de vehículos y peatones en la vía Ábrego- Ocaña mientras personal técnico realizan las revisiones pertinentes.

Aún no se tiene información de los responsables de la instalación de esta motocicleta, en una zona en donde hay presencia de diversos grupos armados que delinquen en la zona.

Carmen Contreras, habitante del municipio de Ábrego, dijo a RCN Radio que "nos preocupa que realmente se trate una moto bomba, pues muy cerca viven varias familias campesinas, esperamos que sea una falsa alarma".

En esta zona suelen ubicar carros con explosivos. Así ha sucedido en épocas anteriores, cuando los grupos armados solían paralizar el tráfico en esta vía que comunica a Norte de Santander con la Costa Atlántica, según dijo Carlos Rojas, conductor de vehículo de carga.

Le puede interesar: Norte de Santander tuvo una participación del 56,94% para elegir a mandatarios locales

"No, esto es muy difícil, venimos de un cierre de vía por derrumbes en el Tarrita, durante cuatro meses no se permitía el paso entre Ábrego-Ocaña, y ahora que ya hay paso , son las acciones violentas que no lo permiten, ", puntualizó Rojas.

La población de la provincia de Ocaña indica que durante las elecciones no se registraron problemas de orden público, quienes aspiran normalidad en la zona, ante los acercamientos entre las disidencias de as Farc y ELN con Gobierno Nacional del cese al fuego bilateral.