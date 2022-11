Colegio de abogados en Norte de Santander celebró suspensión de jueza Vivian Polanía

El Colegio de Abogados de Norte de Santander, se pronunció frente a la decisión de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del departamento, de suspender provisionalmente a la jueza Vivían Polanía, considera que es bueno este pronunciamiento por la buena imagen que requiere la administración institucional.

Jorge Gonzales presidente del colegio de Abogados de Norte de Santander dijo a RCN Mundo " no me alegra esta decisión, porque se trata de un funcionario público, pero sí es buena para la sociedad, el comportamiento de la jueza no es el ideal en el momento de tomar una decisión importante, en especial los casos que ella maneja como profesional".

Asimismo, dijo el abogado que muchos hablan de la libre personalidad de un individuo, pero no se debe olvidar que se trata de un funcionario público y es la imagen de las personas que administran la rama de justicia en donde se debe demostrar credibilidad y respeto.

"La suspensión es de tres meses por parte de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial se podría ampliar, o de lo contrario reintegrarse tan pronto termine ese período, ella tendrá la oportunidad de defenderse", dijo el abogado Jorge Gonzales.

La jueza cucuteña Vivian Polanía es sancionada por las recientes acciones durante una audiencia virtual, en donde al encenderse la cámara se mostró con poca ropa y fumando, quien igualmente ha sido muy criticada por las diversas imágenes que muestra en ropa ligera y sus diversas expresiones en sus redes sociales.

Vivian Polanía Franco lleva más de 14 años en la rama judicial, ella es abogada, especialista en Derecho Constitucional, actualmente, es la Jueza Primera Penal Municipal con funciones de control de garantías ambulante de Cúcuta.