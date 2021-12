Colegio le negó el grado a una joven por tener el cabello azul en Bucaramanga

Polémica causó en Bucaramanga que la joven de 18 años Leidy Cacua denunciara no la dejarían asistir a su ceremonia de graduación este 3 de diciembre, porque tiene el cabello pintado de azul, la Secretaría de Educación del Municipio determinó que ya puede asistir a su ceremonia de graduación.

La joven modelo había denunciado en sus redes que le estaban vulnerando sus derechos, al no dejarla asistir a la ceremonia de graduación, porque tenía el cabello azul, y que debía seguir con los protocolos estipulados por el colegio para poder asistir a su ceremonia, situación que inmediatamente desató un rechazo no solo en Leidy sino también en los jóvenes de la ciudad.

Ante esta situación, la secretaria de Educación de Bucaramanga, Ana Leonor Rueda Vivas, señaló que, “a través del diálogo, y mediante la legislación que hay en estos momentos, todos nuestros estudiantes puedan asistir a las ceremonias de graduación, aquí lo hay que decir es que la Secretaría de Educación actuó con diligencia y nos comunicamos con los padres de familia y los directivos del plantel, y la estudiante va a estar con sus compañeros recibiendo el grado normalmente”.

Agregó la funcionaria, “se hizo un despliegue desde la oficina de control y vigilancia en todas estas situaciones, que además como estamos en medio de una comunidad educativa, siempre habrá pareceres, pero para la Secretaría de Educación, y a mí personalmente lo que prevalece es escuchar, el diálogo y cumplir con lo que está establecido, inclusive en la Constitución Nacional”.

Ante esta determinación de la secretaría de Educación de Bucaramanga, Leidy Cacua señaló a RCN Radio que sentía un poco de presión de parte de los directivos de la institución para que se cambiara el color de cabello y así poder asistir a la ceremonia de graduación “la verdad tengo un poco de temor porque no sé si ella ( la rectora) me deje entrar a la ceremonia, sin embargo ya mi abogado sabe de la decisión de la secretaria de Educación y asistiré”.

Añade la joven estudiante, “yo pienso que la rectora es muy conservadora, porque ella hace dos años me hizo cortar el cabello hasta los hombros, y ahora que tengo el color azul, he sentido que tiene como una perseguidora conmigo porque la verdad otras niñas habían tenido el cabello de otros colores y a la única que me decía era mí, que me cambiara el color de cabello que no fuera azul, sino de colores normales”.

Leidy Cacua es modelo independiente y desde hace varios años se pinta el cabello de diferentes tonalidades, esta vez lo quiso hacer de color azul, porque es la manera de expresar su belleza y arte, porque asegura que las personas deben expresar sus sentimientos y ella lo hace a través del cabello azul.

Una vez se generó toda esta polémica, Leidy aseguró que dará una sorpresa a sus directivos del plantel, como manera de despedida, además que iniciará acciones legales en contra de la institución educativa hasta que cambien el Manual de Convivencia.