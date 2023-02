Colombia fortalece requisitos en ingreso de vehículos venezolanos en zona de frontera

Las autoridades colombianas fortalecen los controles en el Puente Internacional Atanasio Girardot por donde se permite el ingreso y salida de vehículos entre Colombia y Venezuela desde el pasado 1 de enero.

Representantes del Ministerio de Transporte, Invías, Área Metropolitana, Secretaría de Fronteras y la Alcaldía de Cúcuta se reunieron quienes consideran importante aplicar varias condiciones con el objetivo de dar mayor organización en materia de movilidad a la zona de frontera.

El secretario de tránsito del municipio de Villa del Rosario dijo a RCN Radio " el pasado 31 de enero culminó la flexibilización del paso de vehículos venezolanos, a partir de este miércoles primero de febrero se exigirá el SOAT, revisión tecnomecánica, licencia colombiana , propiedad de vehículos, certificado médico y póliza de responsabilidad civil.

Asimismo, dijo el funcionario, que no existe disculpa para no cumplir la norma exigida por el Ministerio de Transporte, que el SOAT se venden en diversas empresas aseguradoras y es importante portarlo, para evitar inconvenientes con las autoridades de tránsito en Cúcuta y su Área Metropolitana quienes no cumplan estos requisitos deben pagar cuantiosas multas y la inmovilización del vehículo.

El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, dijo que afortunadamente se cumplió lo planteado, inicialmente la salida e ingreso de vehículos por el puente internacional Atanasio Girardot y se espera se permita la movilización de vehículos en el Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander.

Sandra Guzmán representante de las Agencias Aduaneras dijo a RCN Radio " Es importante revisar del trabajo que se ha realizado en lo que ha transcurrido de enero, corregir los errores y de esta forma avanzar en la movilización de vehículos livianos y de transporte de carga, aunque el proceso de exportación e importación solamente se viene realizando por los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander".