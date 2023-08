"Colombianos, aquí estoy": Rodolfo Hernández negó que le hayan extirpado un tumor

El excandidato presidencial Rodolfo Hernández, apareció en redes sociales asegurando que no le han hecho una cirugía para extirparle un tumor en los últimos días.

El video se conoció luego de versiones, algunas confirmadas, de cercanos al ahora candidato a la Gobernación de Santander, sobre una intervención quirúrgica que supuestamente se le había practicado al político.

Como se recuerda, justo hace un mes, Hernández, aseguró que "el 95 % por ciento" de la información que le dieron tanto en Bucaramanga como en Bogotá coincidía en que era necesario realizarle quimioterapias.

Debido a la especulación de una posible intervención quirúrgica que le habrían practicado tras el cáncer que le detectaron, el ingeniero dijo a través de sus cuentas personales: "Colombianos, aquí estoy. Estamos trabajando juiciosos y ponemos a consideración nuestr0 nombre a la Gobernación de Santander. Ahí verán si votan para hacer una emulación de lo que hicimos en la Alcaldía de Bucaramanga".

Puede leer: Aeropuerto de Cúcuta: detonan de manera controlada el artefacto explosivo

En el video, el exalcalde de la capital santandereana estaba recostado en un mueble aparentemente en una de sus oficinas, acompañado de su familia. Este medio intentó comunicarse con el candidato para confirmar si habría tenido alguna intervención médica en los últimos días, pero no fue posible conseguir una respuesta por parte de Hernández.

Aún así en redes sociales expresó: "¿Que me están operando? A mí no me han llamado. Aquí a la persona que me acompaña en la oficina tampoco la han llamado. Son chismes".

En días pasados el aspirante a la Gobernación habría afirmado en sus redes sociales que el tratamiento para el cáncer que le detectaron también lo recibiría en Bogotá en el Centro de Tratamiento e Investigación de Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo. No obstante, con el video, el ingeniero buscó desmentir que en plena campaña política se ausentaría durante dos semana por causa de una supuesta incapacidad.

Recientemente inscribió su candidatura para aspirar a la Gobernación de Santander con el aval de su partido político Liga de Gobernantes Anticorrupción. Por otro lado, se desconoce cuándo empezaría el tratamiento de quimioterapia que le recomendaron, debido al tumor que le encontraron en el colon.

Otras noticias: Cancelan vuelos en aeropuerto de Cúcuta por maleta con explosivos



Hernández, ha sido noticia por situaciones que al parecer complicarían su candidatura en el departamento de Santander. El candidato fue multado por la Procuraduría con una suma de 69 millones pesos por insultar a un veedor de la ciudad.



Asimismo, el exconcejal de Bucaramanga Jhon Claro también interpuso una demanda ante el Consejo Nacional Electoral para tumbar la candidatura del ingeniero por incurrir hasta en cuatro causales que impedirían sus aspiraciones.