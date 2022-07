Nadie se salva en Bucaramanga, ya que los delincuentes idearon una nueva modalidad de hurto. Se trata de esparcir aceite sobre la vías para que los motociclistas se caigan y posteriormente poder robarlos.

Esto se está registrando en la calle 45, al occidente de Bucaramanga, vía a Chimitá, en donde los presuntos delincuentes estarían utilizando posteriormente cuchillos para hurtar a sus víctimas.

“El día de ayer en las horas de la tarde, estaban atracando en este sector. Ellos riegan aceite en la curva de la calle 45 y uno no lo alcanza a percibir. Yo me caí y ellos ahí me atacaron con un cuchillo, me robaron el celular y los papeles personales y de la moto”, señaló a RCN Mundo una de las personas que ha sido afectada por esta modalidad de hurto.

Pese a que la Policía Metropolitana de Bucaramanga ya ha escuchado y recibido quejas sobre este hecho, no han hecho un pronunciamiento oficial.

Sin embargo, las autoridades señalaron que la ciudadanía no ha presentado denuncias formales frente a esta situación.

Robo de casetas

Por otro lado, los comerciantes de Bucaramanga denunciaron el robo de casetas en el centro de Bucaramanga, en horas de la noche. Además, señalaron que estos hurtos quedaron registrados por las cámaras de seguridad del sector.

Estos hechos se registraron sobre la calle 35 con carrera 16 y 17, según el reporte que entregan las autoridades, ya son cerca de cuatro casetas hurtadas en lo que va del año.

“Con los comerciantes hemos estado teniendo mesas de trabajo, para ver cómo podemos articular acciones, y algunas de estas casetas estaban abandonadas, estamos revisando qué podemos hacer para evitar que este tipo de acciones se sigan registrando en la ciudad”, señaló la secretaria del Interior, Melissa Franco.

El presidente de la Asociación de Vendedores de Revistas y Periódicos de Bucaramanga señaló que el robo de una de las casetas dejó pérdidas de más de 25 millones de pesos, por lo que exigen mayor seguridad en esta zona de la ciudad.