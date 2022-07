Con caravana de motos continúa la búsqueda de la mujer que desapareció en Santander

“Hace un año y medio mi mamá está padeciendo depresión. Yo creo que me han llamado más de 200 personas de todo el país que me han dicho que la han visto, pero no es, siempre se descarta, me dijeron que la vieron hasta en Arcabuco (Boyacá)”, manifestó Delgado Velandia.

Según los familiares ya hay muchas personas en los municipios y corregimientos que también están ayudando en la búsqueda. Sin embargo, no ha suficiente por lo que en motocicletas decidieron salir en caravana para intensificar esta actividad.

Lea también: El primer sistema para almacenar energía solar térmica está en Santurbán

“No hubo ningún altercado previo a que desapareciera. Ella tiene una altura de 1.65 cm, ojos pequeños, cejas grandes, cabello negro hasta los hombros, contextura media, camina lento, lleva puesta una camisa rosada y un pantalón de flores”, dijo su hijo.

Hasta el río Chicamocha han llegado los organismos de socorro, y expertos han navegado con flotadores por el río Jordán para encontrar a la mujer de 56 años, madre de dos hijos.