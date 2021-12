Con piedras atacan sede de uno de los patrocinadores del Atlético Bucaramanga

Un nuevo hecho se registró en el sector de Cabecera del Llano, en las horas de la noche, cuando un grupo de aproximadamente 15 personas atacó el local comercial de New Victory, uno de los patrocinadores del Atlético Bucaramanga.

Según la información recibida por los testigos de este hecho, quienes tiraban las piedras, ladrillos y botellas al negocio, lo hacían porque no están conformes con los resultados que tuvo el equipo durante este año.

Lee también: Extranjero se habría prendido fuego en estación de Policía de Mogotes, Santander

“Nosotros no podemos establecer ningún tipo de presión al Atlético Bucaramanga, somos una empresa diferente y no podemos influir en alguna decisión administrativa del equipo”, indicó Sergio Afanador, gerente de New Victory.