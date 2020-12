Con plantón, empresarios del turismo de San Gil rechazaron medidas de fin de año

En desacuerdo con las medidas anunciadas por el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, se mostraron los empresarios del turismo del municipio de San Gil, toda vez que restricciones como el pico y cédula y el toque de queda generarán serias afectaciones al gremio.

Lea también: Bucaramanga y su área metropolitana tendrá pico y cédula con restricción de movilidad

Por eso, con un plantón que se llevó a cabo en el Malecón de San Gil, dueños de hoteles, parques y empresas dedicadas al turismo extremo y ecológico, le pidieron al mandatario de los santandereanos, modificar las medidas y ser más flexibles con la economía del departamento.

Alfonso Rueda Garzón, empresario del turismo de la localidad, aseguró que la protesta representa el malestar del gremio, el cual pide que no se golpee más la economía y que, por el contrario, les permita ir recuperando poco a poco las inversiones hechas.

“Estamos levantando la voz de protesta debido a las medidas arbitrarias que ha tomado el Gobernador de Santander, la verdad acabamos de salir de una crisis muy fuerte de más de 9 meses y hasta ahora estamos tratando de recuperarnos y nos encontramos con estas medidas que nos motiva a todos los comerciantes a protestar”, dijo el vocero del gremio.

Lea además: Esposa y dos hijas del Gobernador de Santander tienen Covid-19

Lo que más les preocupa del pico y cédula es que la medida limita la salida o el ingreso al municipio de los turistas y, en el caso del toque de queda, impide que los restaurantes que ofrecen servicios distintos, puedan acoger a sus visitantes.

“Nos preocupa porque nuestro destino turístico que es San Gil podría acabarse definitivamente porque, si no funcionamos normal, no hay turismo, no hay servicios para la gente, entonces cómo la gente se motiva a venir, no hay cómo”, agregó Alfonso Rueda Garzón, empresario del turismo del municipio de San Gil.

Le puede interesar también: Habilitan nuevas UCI en Barrancabermeja para atender a pacientes con Covid

A los empresarios del turismo les preocupa que con las medidas, sus ingresos se vean disminuidos, lo que obligaría al cierre de aquellos establecimientos o agencias que han tratado de mantenerse en medio de la pandemia.