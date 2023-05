Con un hueso de pollo, preso le quitó la vida a su pareja en visita conyugal

Tristeza y consternación vive la familia de la mujer que duró mes y medio luchando por sobrevivir en una UCI de Santander, luego de ser gravemente herida por su compañero sentimental durante la visita conyugal en la cárcel Palogordo de Girón.

La mujer, identificada como Yenny Paola Correa Medina, recibió al menos 14 heridas con arma cortopunzante El agresor se encontraba en el patio 8 del centro penitenciario y según se pudo establecer, el arma la había fabricado de manera artesanal.

Le puede interesar: Día de la Madre: Hubo tres feminicidios, pero Policía lo califica como "el más tranquilo" en 3 años

Los detalles del feminicidio

El domingo 2 de abril, mientras visitaba a su expareja en la cárcel de Palogordo, Yenny fue apuñalada en 17 ocasiones.

Su mamá, su hija de 16 años y sus cuatro hermanos tenían la esperanza de que saliera con vida de la UCI, pero las graves heridas causadas por su pareja terminaron por cegar su vida.

Una de las hermanas de la mujer manifestó que el ataque fue con un hueso de pollo, al que el agresor le sacó filo para convertirlo en un arma letal y fue así que le causó las heridas, principalmente en el cuello.

“Todo estaría relacionado a reclamos por celos. Ella estaba con él porque el tipo la tenía amenazada, sin embargo ella hacia el esfuerzo por ir hasta esa cárcel, que no es fácil llegar, para visitarlo y que sintiera la compañía de su pareja, pero mire cómo le terminó pagando”, contó la familiar al Q'hubo Bucaramanga

Ronald Torres, nombre del agresor que ya pagaba una condena de más de 20 años por homicidio, se le realizó una audiencia por el delito de tentativa de feminicidio, pero no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

Ahora, por la muerte de Yenny, su proceso cambiará de tentativa a feminicidio agravado y afronta una pena de entre 20 y 40 años de prisión.

La familia no solo espera una nueva condena para Ronald, sino también las explicaciones del Inpec de cómo pudo suceder esto sin que nadie hiciera nada.

Le puede interesar: Feminicidio de Érika Aponte: ICBF le otorgó custodia del hijo de la víctima a sus abuelos paternos

“Esta es la fecha y no nos han dado una explicación de qué pasó. Cómo fue que no se requisó al reo antes de la visita. Esperamos respuestas”, concluyó la hermana.