Concejal propone uso de armas traumáticas por el aumento de la inseguridad en Bucaramanga

Como un mecanismo de defensa, al momento de ser víctima de un atraco o sicariato, el concejal Jaime Andrés Beltrán, propone que las autoridades en Bucaramanga avalen el uso de armas traumáticas a quienes tengan la posibilidad de adquirirlas.

La propuesta, que ya fue socializada en el Concejo de Bucaramanga, surgió a raíz de la ola de sicariatos, homicidios y atracos que se han presentado en las últimas semanas en la 'ciudad bonita'.

Lea además: Gobernador de Santander ordenó investigar supuesto 'paseo de la muerte' en Bucaramanga

"Lo que estamos buscando es que la gente tenga la capacidad de proteger su propiedad, sus negocios y así mismo, bajo los parámetros de las armas traumáticas que están diseñadas para no causar heridas profundas. Lo que queremos es que los dueños de lo ajeno vean que la sociedad se cansó y que no va a seguir permitiendo que le pasen encima", dijo el corporado.

La idea que plantea el concejal, es que quienes tengan las condiciones económicas para comprar armas traumáticas, lo puedan hacer y con ellas defenderse en caso de un atraco, 'raponazo' o sicariato.

"Precisamente, la crisis en inseguridad que está tan desbordado, ya no es suficiente la fuerza pública, ni las cámaras de seguridad. No hay una semana que pasemos en blanco, ahora es muy común que tengamos sicariatos y atracos que, de hecho, quedan grabados pero que no se hace nada", agregó el concejal Jaime Andrés Beltrán.

Le puede interesar: Sorprendieron a 50 personas en una fiesta clandestina en Girón (Santander)

Para Julio Acelas, director del Observatorio Ciudadano de Bucaramanga, la iniciativa del concejal promovería el uso de la violencia en la ciudad e incrementaría el uso de armas.

"Eso sería involucionar y pretender que se aplique la regla de ojo por ojo, diente por diente. No podemos pretender volver atrás a que todo el mundo esté armado y haga uso de la violencia para responder a los actos de violencia, eso no puede ser, además sería negar el trabajo de las autoridades", sostuvo Julio Acelas.

Las declaraciones del concejal y excandidato a la Alcaldía de Bucaramanga, han generado todo tipo de opiniones en la ciudad, toda vez que algunos avalan su propuesta y otros la cuestionan.