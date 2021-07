Debido a que el debate no se desarrolló y que tardó tan solo un par de minutos, algunos de los concejales pidieron que no se les pagara dicha asistencia dentro de los honorario, pero la iniciativa no fue acogida por la totalidad de los corporados.

Lea también: ‘Ruta por la vida’: la estrategia de la FCV para salvar a los pacientes en Santander

“Posteriormente, y en concordancia con que fue una plenaria que no duró sino unos minutos, hubo concejales, entre esos yo, que solicitamos que no se nos pagara. De ahí se desenlazó una polémica en la que la ciudadanía está pidiendo saber quiénes sí y quiénes no recibieron el pago por tan corto tiempo”, agregó el Presidente del Concejo de Bucaramanga.

Cabe señalar que solo siete de los 19 concejales de Bucaramanga radicaron el oficio en la Secretaría General para no cobrar la sesión, mientras que los restantes ya recibieron el cuantioso pago por los minutos trabajados.

Más información: Traje típico de Santander aparece en la película 'Encanto'

“Hay una resolución que fue la que desató la polémica, porque el mes ya se venció y ya se pagaron los honorarios. En este momento, en el artículo sexto del documento, se manifiesta que Luisa Fernanda Ballesteros, Francisco González Gamboa, Danovis Lozano, Silvia Viviana Moreno, Fabián Oviedo, Carlos Parra y Antonio Sanabria, manifestaron la renuncia al reconocimiento y pago por la sesión realizada el 26 de junio”, concretó Oviedo.