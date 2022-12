Congresista aclara que campesino baleado por el Ejército en el Catatumbo se encuentra vivo

El representante a la Cámara y vocero de las curules de paz, Diógenes Quintero, aclaró que el joven campesino, Eider Amaya que, según el congresista, fue baleado en un puesto de control conocido como El Chamizo en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, se encuentra herido.

Según el congresista, el jóven habría muerto por disparos del Ejército, pero posteriormente aclaró que Amaya se encuentra vivo, aunque reiteró que fueron los uniformados quienes dispararon en medio de un altercado en zona del Catatumbo.

“Los jóvenes que iban en una motocicleta, no atendieron el pare porque no se trataba de un retén militar ni de un puesto de control, sino que eran tropas del Ejército patrullando y a esas horas de la noche en una zona de conflicto, no todo el mundo confía. El Ejército en vez de atender la situación de otra manera en estos patrullajes lo que hace es disparar de manera directa a las personas”, denunció Quintero.

Según el congresista, esta no es la primera vez que se registran hechos como estos en el Catatumbo, por lo que han pedido al ejército una versión “real y objetiva” de los hechos.

“Al no haber efectividad en las investigaciones porque la Fiscalía no se esfuerza por atender una investigación de manera efectiva, estos casos quedan en la impunidad por eso hemos pedido una versión objetiva y verás porque se trata de campesinos, civiles desarmados”, agregó el representante.

Hasta el momento no ha habido pronunciamiento oficial del Ejército ni del Ministerio de Defensa en relación a estos hechos que, según el representante de paz, ocurrieron la noche del 26 de diciembre.