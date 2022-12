Congresista denuncia que campesino fue asesinado por el Ejército en el Catatumbo  

El representante a la Cámara y vocero de las curules de paz, Diógenes Quintero, denunció a través de su cuenta de Twitter el asesinato de un joven campesino a manos del Ejército en el municipio de Ocaña, Norte de Santander. La víctima sería Eider Amaya quien, según el congresista, fue baleado en un puesto de control conocido como El Chamizo.

“Los jóvenes que iban en una motocicleta, no atendieron el pare porque no se trataba de un retén militar ni de un puesto de control, sino que eran tropas del Ejército patrullando y a esas horas de la noche en una zona de conflicto, no todo el mundo confía. El Ejército en vez de atender la situación de otra manera en estos patrullajes lo que hace es disparar de manera directa a las personas”, denunció.