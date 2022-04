Contralor de Santander denunció un atentado en su contra

“Luego de este ataque, la Policía se acercó y está realizando la investigación correspondiente de estos actos”, manifestó el funcionario.

Sin embargo, no se ha realizado un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades.

Aunque Anaya indicó que no puede hacer señalamientos sobre quienes estarían detrás de este presunto atentado, si dijo que desde su despacho ya empezaron las auditorías y este podría ser el motivo.

“No puedo hacer señalamientos pero, ya están saliendo las auditorías y este tipo de situaciones empiezan a pasar”, comentó.

Afortunadamente esta situación no pasó a mayores y el contralor, minutos después, continúo montando bicicleta porque, como dijo a RCN Mundo, “debo afrontar la situación y continuar, no me puedo esconder”.