Contraloría de Cúcuta pide suspender al alcalde Jairo Yáñez

Causó revuelo una resolución emitida por el contralor municipal, Óscar Sandoval, en la cual le solicita al gobernador Silvano Serrano, suspender al alcalde de Cúcuta, de manera inmediata, mediante la figura de verdad sabida y buena fe guardada, por los hallazgos fiscales encontrados días atrás.

La decisión fue tomada luego de una auditoría que fue realizada por la entidad, en la que se estableció que en los periodos 2020 y 2021 el alcalde suscribió 18 convenios interadministrativos con el Área Metropolitana de Cúcuta por un valor de $77'699.362.623, en los cuales quedó al descubierto un presunto detrimento patrimonial, dejando en evidencia un total de 25 hallazgos disciplinarios, de los cuales seis tienen incidencia disciplinaria.

Por otro lado, la Contraloría informó que debido a los anterior detallado y otras presuntas anomalías presentadas, se determina que “el contralor municipal, exigir bajo su propia responsabilidad la aplicación de la figura Constitucional de verdad sabida y buena fe guardada, para que se suspenda de manera provisional e inmediata al ingeniero Jairo Tomas Yáñez Rodríguez, en calidad de Alcalde del Municipio de San José de Cúcuta, como una medida cautelar para prevenir un perjuicio mayor, sin desconocer la presunción de inocencia y el derecho a la defensa que le asiste dentro de los procesos de responsabilidad fiscal que se surten en su contra” se lee en apartes de la resolución entregada por parte de la entidad”.

Ante esto, el alcalde Jairo Tomas Yáñez Rodríguez, por medio de un comunicado se ha pronunciado y ha dicho que esta es una persecución por parte del 'ramirismo'. El mandatario considera que es un nuevo ataque contra la democracia de la ciudad, la cual ha sido ratificada en incontables ocasiones

“Es vergonzoso que con la llegada de Ramiro Suárez a la ciudad hace unos días, hoy Cúcuta amanece con la exigencia que le hace el 'ramirista' contralor municipal al gobernador de suspenderme, en un ataque frontal contra la democracia y con la intención de apoderarse de los recursos públicos para enriquecerse y financiar sus campañas”, expresó Yáñez Rodríguez.

El mandatario municipal añadió que, “aquí no se ha perdido ni un peso, a mí me pueden acusar de errores administrativos, pero jamás de corrupto. Confío en que el gobernador no caiga en este juego politiquero y no sea manoseado por el 'ramirismo'”.

Hasta el momento no existe pronunciamiento alguno por parte del gobernador de Norte de Santander sobre esta petición de la Contraloría en Cúcuta.