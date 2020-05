Controlan amotinamiento en la Estación Norte de Bucaramanga

Un grupo de personas privadas de la libertad, aprovechando que las autoridades de salud y la Defensoría del Pueblo estaban haciendo una inspección de salubridad en la Estación Norte de Bucaramanga, ocasionaron un amotinamiento que fue controlado por la Policía Nacional.

Al lugar llegaron los familiares de los detenidos, quienes denunciaron diferentes situaciones que estarían sucediendo dentro de la estación y por eso solicitan una investigación.

La pareja sentimental de un detenido señaló: “lo que pasa es que sacaron a todos los internos, les pegaron, les echaron gas pimienta, les están violando el derecho de una videollamada, hasta el momento no sabemos nada de nuestros esposos, no sabemos cómo están porque hay hacinamiento y les estamos ingresando alimentos y parece que no les entregan”.

Al conocer esta situación, el general Luis García, comandante de la Policía Metropolitana, indicó que “que en la Estación Norte, momentos después de una intervención de tipo sanitaria en las salas de retención transitoria, se presenta una manifestación y un desacuerdo, por parte de un grupo de personas privadas de la libertad, porque no están recibiendo visitas de los familiares además sumado a la situación de hacinamiento".

Al lugar llegaron funcionarios de la Personería y la Procuraduría para inspeccionar los procedimientos que realizó el grupo del Esmad de la Policía para intervenir en el amotinamiento y controlar la situación.

Con respecto al suministro de alimentos a los detenidos, las autoridades indicaron que sólo a los condenados, el Inpec les brinda los alimentos respectivos, en horarios específicos.

Los detenidos también habrían generado el amotinamiento, en rechazo a que no han podido recibir visitas de sus familiares, situación que está restringida durante la medida del aislamiento preventivo obligatorio.