Críticas a agente de tránsito por grabar a joven motociclista 'desesperado' al recibir multa

Le ayudarán a pagar la sanción

Frente a esta situación, el dueño de la marca de ropa santandereana Libardino, le ayudará a pagar a este joven la sanción para que pueda recuperar su vehículo.

“He querido ayudarle porque me he visto inmerso en esta situación, hay que comprender que a la gente no le alcanza. El valor que tienen los seguros son muy altos en comparación a lo que la gente gana”, indicó el empresario Libardo Silva.

Según conocen, el joven que recibió la infracción trabaja en el sector de la construcción y lo que gana le alcanza solo para ayudar a su familia y por eso deciden ayudarlo.

“Yo le ayudaré con sacar la moto, con arreglársela porque se ve que tienen problemas mecánicos y ayudarle con los papeles. El objetivo es darle un ‘respiro’, agregó Silva.

¿Qué dice la DTB?

El director de Tránsito, Iván Rodríguez, señaló que está a la espera del reporte de los agentes que estuvieron en el operativo para dar un pronunciamiento oficial. Sin embargo, son cientos los comentarios que rondan las redes sociales en donde respaldan y rechazan la actitud del joven.

“Cuestionen cuando los infractores en moto agreden a los agentes de Tránsito y se vuelve un caos en cuanto a movilidad, muchos motociclistas son causantes de ello, hacen lo que les da la gana”, se lee en un comentario de este video.

Hay que tener en cuenta que, según indican algunos testigos de este hecho, los uniformados se habrían burlado del joven luego de ponerle el comparendo.

“¡Terrible! No logran entender el desespero de la gente. Su único medio de transporte y seguramente su única forma de buscar el sustento diario”, señaló una de las internautas.